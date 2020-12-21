Многокилометровые пробки образовались в Ростове-на-Дону из-за снегопада

Движение затруднено и на подъезде к донской столице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону 21 декабря образовались восьмибалльные пробки. Ситуация на дорогах осложнилась из-за непогоды.

По данным сервиса «Яндекс Карты», проезд затруднен в Западном микрорайоне. Так, водители стоят в пробке на улице Малиновского, на полосе в сторону улицы Таганрогской. Транспортный затор растянулся от улицы Портовой до улицы Факельной.

Сложная дорожная ситуация — в Первомайском районе. Пробки сковали улицы Вятскую, Орскую, Днепропетровскую и улицу Панфиловцев.

Транспортный затор образовался по проспекту Шолохова. Она начинается от пересечения с улицей Вересаева, продолжается по Аксайскому проспекту и Новочеркасскому шоссе почти до поселка Степной.

Пробка на десятки километров протянулась по Западной улице, продолжилась по улице Открытой и по трассе М-4 «Дон» до Истоминского сельского поселения.

Ранее Донская госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении метеоусловий. Автомобилистов просят быть осторожными и воздержаться от дальних поездок.

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