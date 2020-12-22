ФК «Ростов» выпустит на поле женщин

Ростовский женский клуб сформируют к марту следующего года. ФОТО: Женская футбольная лига

Руководство ФК «Ростов» заявило о намерении создать на базе клуба женскую команду для участия в престижной Суперлиге. Ожидается, что команду сформируют в начале следующего года.

Сейчас клуб ведет поиск игроков и ведет переговоры с футболистками. С тренером в клубе уже определились. На пост будет назначена Наталья Карасева. У нее есть опыт руководства женской командой, она выступала наставницей клуба «Дончанка». В 1999 году Карасева выступала как игрок за женскую сборную России на Чемпионате мира.

Скорее всего, домашние встречи женского клуба будут проходить на одном из ростовских стадионов, рассказали в пресс-службе ФК «Ростов». Хотя где именно в клубе пока не уточняют. А тренироваться женская команда будет на поле в Новошахтинске.

У многих других клубов Премьер-лиги уже есть женские «подразделения». В Суперлиге участвует женские клубы ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит». В следующем году встречи Суперлиги стартуют в марте.

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