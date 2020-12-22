Назначен новый глава администрации Советского района Ростова-на-Дону

Почти месяц Геннадий Туркин исполняет обязанности руководителя. Фото: rksi.ru/

В Ростове официально назначен новый глава администрации Советского района. Депутаты согласовали кандидатуру в ходе заседания городской думы.

Должность занял 54-летний Геннадий Туркин. Он окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Инженер-электрик путей сообщения». С 1991 по 2019 годы работал в ростовском филиале компании «Ростелеком». Прошел путь от инженера до руководителя центра технической эксплуатации телекоммуникаций города. До июля 2020 года Туркин возглавлял управление жилищно-коммунального хозяйства Советского района Ростова-на-Дону. После этого занимал должность первого заместителя районной администрации.

Ранее администрацию Советского района возглавлял Павел Исаков. На своей должности он проработал почти полтора года. В конце ноября он покинул пост по собственному желанию.

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