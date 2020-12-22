Фейерверк зрелище красивое, но может быть опасным Фото: Олег УКЛАДОВ

Новые правила запуска фейерверков в Ростове-на-Дону 2020-2021: что можно, а что нельзя. Вскоре небо над донской столицей озариться праздничными салютами. Запуск фейерверков – неотъемлемая новогодняя традиция, но надо понимать, что процедура эта небезопасная. Одно неловкое движение и может произойти пожар или случится какая-либо травма.

Поэтому, чтобы не произошло беды, салюты, фейерверки, ракеты и другую взрывоопасную продукцию можно использовать только с соблюдением утвержденных норм и правил.

- Именно с 1 января 2021 года вступают в действие новые правила противопожарного режима в Российской Федерации, в которых отдельной главой установлены требования к применению и реализации пиротехнических изделий бытового назначения, - рассказал директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов.

Так, основные требования заключаются в том, что обращение с пиротехникой должно происходить в соответствии с инструкцией.

Строго-настрого запрещено взрывать петарды и запускать фейерверки в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях, а также на территориях взрыво- и пожароопасных объектов, возле линий электропередачи.

Запрещено использовать пиротехнику на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий.

Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов;

- Нельзя направлять фейерверки в сторону зрителей, держать горящую петарду в руках, приближаться к горящему изделию менее чем на 5-10 метров, наклоняться над пиротехническим изделием. Если петарда не сработала, то не стоит пытаться поджечь фитиль еще раз. Детям запускать пиротехнику категорически запрещено, - отметил Сергей Панов.

ЦЕНА РАСПЛАТЫ

Не стоит забывать о том, что за нарушение правил пожарной безопасности физлицам может грозить штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей, если запуск фейерверка привел к возникновению пожара, уничтожению или повреждению чужого имущества, причинению легкого вреда здоровью человека либо вреда здоровью средней тяжести.

Кроме того, пострадавшие могут обратиться в суд. Во время заседания будет решаться вопрос о материальной компенсации.

При установлении ущерба свыше 250 тысяч рублей возможно привлечение и к уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Будет ли снег в Новый год 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Будет ли снег в Новый год 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем предварительный прогноз погоды на 1 января. Нынешний год жители встретили без осадков и морозов. Рассказываем, какой будет погода в этот праздник.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.