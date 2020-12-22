Таганрогские предприятия оснастили опытными образцами тепловизоров

В Таганроге тепловизорами оснастили несколько предприятий Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции рассказали, что на нескольких таганрогских предприятиях появились опытные образцы тепловизоров нового поколения. Они были выпущены для борьбы с опасной инфекцией.

Данную аппаратуру разработали на базе Таганрогского научно-конструкторского бюро вычислительных систем. При помощи нее будет осуществляться контроль за местными жителями с повышенной температурой тела.

- Система сканирует видеоизображение и реагирует на людей с повышенной температурой тела. Опытные образцы апробируются на ТАНКТ им.Бериева и ряде других промышленных предприятий, - сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.

На данный момент исследования уже показали довольно высокую эффективность. Аппарат может осуществлять свою деятельность в различных погодных условиях, а также при любой плотности потока пациентов.

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