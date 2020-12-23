В центре Ростова-на-Дону фонарный столб упал на припаркованные неподалеку автомобили. ЧП произошло накануне,22 декабря, вечером на набережной. Снимки с места происшествия очевидцы разместили в социальных сетях.Горожане рассказали, что на улице Нижнебульварной дряхлый фонарный столб из дерева упал на автомобили артистов, которые приехали на предновогоднее выступление в один из бизнес-центров, который находится неподалеку.В момент падения в автомобилях чудом не оказалось людей. На крышах машин появились большие вмятины. Теперь собственникам придется потратить деньги на косметический ремонт.В соцсетях владельцев стали критиковать за то, что жителей Ростовской области неоднократно предупреждали об ухудшении погоды и сильной метели в ближайшие дни, но люди просто проигнорировали информацию об опасностях разбушевавшейся непогоды.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодние елки 2020-2021 в Ростове-на-Дону для детеи : долгожданные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой все-таки будутНовогодние елки 2020-2021 в Ростове-на-Дону для детеи : где пройдут масштабные празднования для ребятишек (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!