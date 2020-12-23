В среду, 23 декабря, на трассе Ростов - Ставрополь в Егорлыкском районе произошла авария, которая унесла жизнь человека. Дорожное происшествие случилось около 12:30.- 71-летний водитель за рулем иномарки «Форд Фокус» ехал из Егорлыка в сторону Зернограда, - рассказали в главном управлении МВД России по Ростовской области. - По предварительным данным, мужчина выехал на встречную полосу движения в том месте, где это разрешено правилами, где столкнулся с «четырнадцатой».В итоге, погиб 19-летний водитель, который был за рулем отечественной легковушки. Водителю другого автомобиля потребовалась медицинская помощь.Позже выяснилось, что погибший в свое время был лишен водительских прав. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.