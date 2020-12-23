В Ростове-на-Дону прошел оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. На нем исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат рассказал о том, как проходит вакцинация врачей от коронавируса.По словам спикера, на сегодняшний день в регион завезли 3400 доз вакцины \\"Спутник V\\". Работают 12 медицинских учреждений, в которых вакцинируют медработников. К минувшему вторнику 365 медиков уже сделали прививки.- Кроме того, в область поступила тысяча доз вакцины из Новосибирского института «Вектор», - отметил Крат.Что же касается медицинских кадров, работающих в ковидных госпиталях, то в настоящее время все госпитали укомплектованы необходимым количеством врачей, заявил чиновник. Министерство, по его словам, ведет работу с медицинским университетом. Более тысячи студентов и ординаторов работают в первичном звене и в ковидных госпиталях. Примерно такое же число студентов медколледжей трудятся в первичном медицинском звене, а многие из них стали еще и волонтерами и доставляют лекарства домой больным.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области нашли районы, «избавившиеся» от коронавирусаВ Роспотребнадзоре рассказали, в чем секретРуководитель Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что в регионе появились районы, в которых за неделю никто не заразился коронавирусом.Это Советский сельский район, Мартыновский и другие районы. Но, как выяснилось, для радости повода нет.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.