Хитрый ростовчанин придумал преступную схему и смог на ней хорошо \\"заработать\\". За семь лет он разбогател и стал миллионером. 50-летний мужчина выставлял себя сотрудником полиции и требовал взятки с владельца гостиничного бизнеса.Так, в правоохранительные органы донского региона обратился предприниматель, который рассказал, что его в течение семи лет терроризирует полицейский. Он находит нарушения в его гостинице и требует за них немалые суммы. Аппетиты человека в погонах росли, выплаты достигли суммы более чем в 4,5 миллиона рублей.За взятки лже-сотрудник полиции обещал \\"крышевать\\" предпринимателя.Следователям удалось выйти на подозреваемого.- Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, - сообщили в пресс-службе СУ СК Ростовской области.Специалисты собрали серию доказательств вины подозреваемого. Вскоре все материалы отправят в суд для рассмотрения по существу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Полицейского нашли мертвым в лесополосе в ГуковеТело обнаружили в безлюдном месте (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.