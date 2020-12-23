В Ростовской области в городе Гуково в лесополосе обнаружили труп мужчины. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию.- Погибший является сотрудником полиции. Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональном ГУ МВД.Специалистам предстоит выяснить истинную причину смерти сотрудника правоохранительных органов донского региона, а также то, как его тело оказалось в безлюдном месте лесополосы.На месте произошедшего полицейские провели детальный осмотр. Изъяты материалы для проведения дальнейшей экспертизы. Исследование должно помочь следователям установить детали произошедшей трагедии.Напомним, в регион пришла настоящая «зимняя» погода с морозами и снегом. В Ростовской области ожидается резкое понижение температуры, что может добавить проблем дончанам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСнегопад в Ростове-на-Дону декабрь 2020: более 5,5 тысячи специалистов готовы выйти на борьбу с непогодойВыясняем, кто поможет людям во время снегопада в Ростове-на-Дону а декабре 2020. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM