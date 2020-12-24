В Ростовской области возле Черткова пограничники задержали мужчину, пытавшегося нелегально перейти границу.Нарушителя пограничники заметили во время патрулирования. У него оказался паспорт гражданина одной из среднеазиатских стран, рассказали в пресс-службе погрануправления ФСБ. Откуда именно мужчина родом в погрануправлении не уточняют. Во время последовавшего разбирательства на пограничном посту выяснилось, что задержанный ранее имел проблемы с законом и по решению суда ему запретили въезжать на территорию России.Сейчас пограничники изучают обстоятельства нарушения. Если против задержанного возбудят уголовное дело, ему может грозить тюремное заключение до четырех лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.