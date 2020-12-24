На территории охотничьего угодья в Песчанокопском районе Ростовской области нашли птичий грипп. Заболевание выявили эксперты во время анализа биоматериала.Сотрудники региональной ветеринарной лаборатории обнаружили генетический материал возбудителя гриппа птиц во время исследования четырех проб от мертвых лебедей Специалисты лаборатории пришли к выводу, что особи умерли из-за птичьего гриппа.- Сейчас на территории Песчанокопского района Ростовской области проводятся специальные работы, которые позволят избежать заражения других пернатых птичьим гриппом, - рассказали в региональном Россельхознадзоре.Ученые доказали, что для человека это вирус не опасен в случае, если продукты животноводства термически обработаны. Погибнуть от птичьего гриппа могут куры, гуси и прочие домашние птицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.