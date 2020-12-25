Ветхий многоквартирный дом в переулке Кривошлыковский, 4 стал причиной крупных разбирательств, которые вышли на уровень губернатора, а потом и до президента России.Все началось с того, что экспертиза признала дом аварийным и подлежащим сносу. Согласно документам, конструкции здания исчерпали свой запас прочности и могут обрушиться в любой момент.Представители администрация Пролетарского района рассказали о результатах экспертизы людям. Собственникам квартир неожиданно стали приходить иски на расселение. Все это вызвало огромный переполох у жильцов. Испуганные люди стали искать помощи в решении вопроса и даже написали письмо Владимиру Путину.Глава горадминистрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко решил лично встретиться с обеспокоенными жильцами дома.- Дом разрушается, и все это время районная администрация бездействовала. Только после моего личного вмешательства люди увидели, что городская администрация настроена на конструктивный диалог, - сказал на встрече с жителями глава горадминистрации Алексей Логвиненко.Работу главы администрации Пролетарского района Егора Долматова проверили специалисты. Ему объявили выговор за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодние шоу 2020-2021 в Ростове-на-Дону: куда сходить на праздники с детьми.Новогодние шоу 2020-2021 в Ростове-на-Дону: цирк, дельфинарий и театры (подробности).АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!