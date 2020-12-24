Новогодние шоу 2020-2021 в Ростове-на-Дону: \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" расскажет, какие шоу-программы подготовили для ребятишек донские деятели искусства.К сожалению, таковых немного, но детишкам будет, где поразвлечься и провести время с вечно работающими родителями. Стоит отметить, что шоу рассчитаны на ребят абсолютно разных возрастов.Итак, что же ждет ростовских школьников и дошколят:- с 26 декабря на основной арене Ростовского государственного цирка будут проходить представления фееричного шоу с участием акробатов, клоунов, эквилибристов, жонглеров, иллюзионистов и других деятелей циркового искусства.- 26 и 27 декабря свои двери распахнет ребятишкам и ростовский дельфинарий. Здесь дрессировщики вместе с дельфинами тоже приготовили захватывающие трюки. Морские животные очень любят своих зрителей и с удовольствием \\"общаются\\" с ними и после представления.- с 30 декабря можно побывать и на шоу, подготовленном кукольным театром им. Былкова. Оно называется \\"Фокус, Мокус и новогодние чудеса\\". Здесь герои перенесутся в увлекательный мир цирка. Ребятишек ждут веселые клоуны, яркие краски, волшебные существа, песни, танцы и конкурсы, а также долгожданная встреча с Дедом Морозом.- в декабре и январе ребятишек ждет инновационное онлайн-шоу \\"Супергерои спасают Новый год\\". Посмотреть его можно из любой точки планеты - достаточно лишь скачать мобильное приложение и присоединиться к трансляции. Ребята смогут помогать героям в принятии важных решений и спасти, наконец, Новый год!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодние спектакли для детей 2020-2021 в Ростове-на-Дону: как развлечь ребятишек в новогодние праздники.Новогодние спектакли для детей 2020-2021 в Ростове-на-Дону: известные русские сказки и не только ждут детей в городских театрах.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!