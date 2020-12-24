Новогодние спектакли для детеи 2020-2021 в Ростове-на-Дону: городские театры к праздникам представляют одну из самых обширных программ.Разнообразные жанры, классические и современные постановки - все это ждет детей разных возрастов в театрах донской столицы. Итак, какие же спектакли ребятишки вместе со своими родителями смогут посмотреть.- \\"Новогодние приключения Емели или По-щучьему велению\\", Театр драмы им. Горького, 2 января.- \\"Фокус, Мокус и новогодние чудеса\\", Театр кукол им. Былкова, январь.- \\"Кентервильское привидение\\", Молодежный театр, 7 января.- \\"Золушка\\", Молодежный театр, 31 декабря.- \\"Сказка о царе Салтане\\", Молодежный театр, 9 января.- \\"И вот однажды... или Все мальчишки - дураки!\\", Молодежный театр, 5 января.- \\"Супергерои спасают Новый год\\", интернет, декабрь и январь.- \\"Муха-цокотуха\\", Музыкальный театр, 2 января.- \\"Снежная королева\\", Музыкальный театр, 2 января.- \\"Щелкунчик\\", \\"Музыкальный театр\\", 31 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАфиша на новогодние праздники 2020-2021 в Ростове-на-Дону: чем порадует ростовчан начало предстоящего года.Афиша на новогодние праздники 2020-2021 в Ростове-на-Дону: что посмотреть и где побывать.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!