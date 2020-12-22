Афиша на новогодние праздники 2020-2021 в Ростове-на-Дону: чем порадует ростовчан начало предстоящего года

Афиша на новогодние праздники 2020-2021 в Ростове-на-Дону Фото: Борис КУДРЯВОВ

Афиша на новогодние праздники 2020-2021 в Ростове-на-Дону: "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" расскажет, какую программу деятели искусства подготовили для ростовчан на новогодние праздники.

Кинотеатры

Ростовчан в праздники будут ждать лишь уже уже знакомые кинофильмы в жанре "Театр на экране". А именно французский балет "Сон в летнюю ночь", британский спектакль "Сирано де Бержерак" с Джеймсом МакЭвоем в главной роли и российский балет "Щелкунчик".

Концерты

Эти новогодние праздники не будут богаты и на концерты. Их ожидается всего шесть: "Мелодии новогодней ночи" в Музыкальном театре (2, 3, 4, 5 и 8 января), "Новогодние сюрпризы" в Филармонии (3 января), "Большой новогодний концерт" в Филармонии (2 и 4 января), "Штраус и не только" в Филармонии (31 декабря и 5 января), "Большой рождественский концерт" в Филармонии (6 января), "Чудеса на Рождество" в Филармонии (7 января).

Театры

Самый большой ассортимент в этом году представляют театры. Здесь каждый сможет найти, что ему по душе. Итак: Театр драмы им. Горького - "Новогодние приключения Емели или По-щучьему велению" (2 января), "Авантюрная история по-женски" (8 января), "Почти Рождественская история" (6 января), "Следствие ведет любовь" (2 января), "Последний пылкий влюбленный" (2 января); Молодежный театр - "Кентервильское привидение" (7 января), "Бенгальские огни. Почта Деда Мороза" (2 января), "Сказка о царе Салтане" (9 января), "И вот однажды..., или Все мальчишки - дураки!" (5 января), "Вечера на хуторе близ Диканьки" (6 января), "Золушка" (2 января); Музыкальный театр - "Щелкунчик" (31 декабря), "Муха-цокотуха" (2 января), "Снежная королева" (2 января); "Человек в кубе" - "Советсткое шампанское. Сказочное!"

Елки

Предусмотрены перед всеми детскими спектаклями в Музыкальном театре.

Детям

Все детские спектакли Музыкального и Молодежного театров, а также "Фокус, Мокус и новогодние чудеса" в театре кукол им. Былкова, "Супергерои спасают Новый год" пройдет онлайн и детские выставки в городских библиотеках.

Выставки

Первые дни Нового года окажутся богатыми не только на спектакли, но и на выставки. Ростовчане смогут посетить: в музее изобразительных искусств - "Живопись XVII – начало XX вв. Русское искусство", "Японское искусство. Живопись. Каллиграфия. Графика", "Вечер в усадьбе", "Праздник для глаз и души...", "Искусство Востока", "Зарубежное искусство XVII–XIX вв. Живопись"; в музее краеведения - "Сокровища донских степей", "Музей краеведения", "Музыкальная гостиная. Фарфор и фаянс"; в музее русско-армянской дружбы - "Сохранившие правду. Фотокоры Победы", "Шесть дней. Невыдуманные герои. Освободителям Ростова-на-Дону посвящается", "Музей русско-армянской дружбы"; в Донской публичной библиотеке - "Новое время Донской публичной", "Арт-ёлка-2021"; в Шолохов-центре - "Я Дубровский", "Шолохов центр"; в музее "Россия - моя история" - выставка "Россия - моя история"; в детской библиотеке имени Величкиной - "Мастерская новогоднего настроения".

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