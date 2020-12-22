Новогодняя ночь 2020-2021 в Ростове-на-Дону: как и где лучше провести

Новогодняя ночь 2020-2021 в Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новогодняя ночь 2020-2021 в Ростове-на-Дону: в наш тяжелый коронавирусный год все развлечения будут ждать ростовчан только дома, поскольку донские власти приняли решение провести все новогодние празднества онлайн.

Провожать и без того тяжелый год Крысы ростовчанам тоже придется дома. Да, по городу запланировано множество мероприятий, но посмотреть их можно будет только в интернете. Поэтому лучше посвятить время приготовлениям для новогоднего стола, просмотру любимых новогодних фильмов и выбору соответствующего наряда, чтобы встретить Новый год в теплом кругу друзей и близких.

Итак, какие мероприятия для праздничной ночи запланированы в интернете: 31 декабря с 19.30 до 21.00 можно будет посмотреть онлайн-концерт «Новогодний огонек», посвященный празднованию Нового года, а также Онлайн-поздравления выдающихся ростовчан, коллективов детских музыкальных школ и школ искусств и победителей конкурса на лучшее новогоднее видеопоздравление среди жителей города Ростова-на-Дону: «С Новым годом!».

Разумеется, можно выбраться и в город, для этого власти продлили режим работы общественного транспорта. Но там можно будет лишь прогуляться по пустым улицам и полюбоваться украшениями города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону: полная афиша мероприятий, где и как встретить.

Программа праздничных мероприятий на Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!