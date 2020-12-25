В рейсовом автобусе, который следовал по маршруту Москва - Донецк, на границе поста Куйбышево таможенники нашли незадекларированную партию товара. В воздуховоде кондиционера водитель перевозил несколько мешков с сувенирами.Сотрудники таможни увидели груз во время просмотра рентгеновского снимка транспортного средства. При проверке специалисты вытащили более 15 килограммов товара. Таможенники насчитали 1200 незадекларированных брелоков.Водитель дал объяснение. Он сказал, что к нему подошел неизвестный и попросил его перевезти два пакета с украшениями на территорию соседнего государства. На месте у него должны были забрать эти мешки и дать вознаграждение за перевозку. Водитель подумал, что ему придется оформлять документы, поэтому решил упростить себе задачу и спрятал груз.- Было возбуждено административное дело за сокрытие товаров от таможенного контроля, - рассказали в пресс-службе Ростовской таможни Южного управления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новогодние спектакли для детей 2020-2021 в Ростове-на-Дону: как развлечь ребятишек в новогодние праздники.Новогодние спектакли для детей 2020-2021 в Ростове-на-Дону: известные русские сказки и не только ждут детей в городских театрах (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!