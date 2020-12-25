25 декабря объявили экстренное штормовое предупреждение. Ссылаясь на специалистов ростовского гидрометцентра, сотрудники МЧС сообщили о том, что в ближайшее время резко ухудшится погода.По прогнозам синоптиков, ненастья следует ждать в период с пяти до восьми часов вечера и до конца суток 25 декабря.Также непогода продлится весь следующий день, 26 декабря.В это время в Ростовской области ожидаются сильный гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения.А вот какая погода будет на Новый год пока точно не ясно. Возможно, природа все же порадует ростовчан снегом и морозцем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.