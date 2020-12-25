Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев регулярно делал тесты на заражение коронавирусом. И все они были отрицательными. Однако тест на антитела к вирусу оказался положительным. Об этом медик рассказал на брифинге в Ростове.Результаты теста на антитела, по его словам, говорят о том, что он заражался новым коронавирусом. А тесты на инфекцию были недостоверными.- Антитела у меня есть, с высоким коэффициентом позитивности. Клинических проявлений я не вспомню. Считаю, что было бессимптомное течение, встреча с коронавирусом, – пояснил Евгений Ковалев.Прививку от коронавируса главный санитарный врач пока делать не станет. По его словам, необходимы дополнительные инструкции от медицинских властей о том, когда можно делать прививки тем, кто переболел ковидом. Когда инструкции появятся, главный санврач обещает привиться первым.- Я в первых рядах тоже пойду. Я привит от всех инфекций в нашем национальном календаре, – добавил Евгений Ковалев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.