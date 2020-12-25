Появились подробности пожара в селе Манького-Калитвенское, в котором погибли двое детей. О состоянии еще двоих детей и их мамы рассказали в Центральной районной больнице Чертковского района.— Один из детей получил легкое повреждение, небольшой ожог. Мать отказалась от госпитализации. Сама женщина и второй ребенок не пострадали, наша помощь им не потребовалась, — сообщил главный врач ЦРБ Александр Рубан.Руководитель больницы пояснил, что двое детей скончались на месте происшествия.Напомним, пожар в селе Маньково-Калитвенское в Чертковском районе произошел 25 декабря. В переулке Школьном загорелся частный дом. В результате происшествия погибли годовалая и четырехлетняя девочки. Еще двоим детям и их маме удалось выжить.Пожар ликвидировали на площади 35 квадратных метров. Точная причина возгорания не установлена. По предварительным данным, очаг возгорания был там, где находилась печь на твердом топливе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пожар в Ростовской области 25 декабря 2020: двое детей погибли, еще двое - в больницеКак рассказали очевидцы, в селе Маньково-Калитвенское вспыхнул частный дом. (Подробности)Недавно переехали в этот дом: подробности пожара в Ростовской области, в котором погибли детиМестные жители рассказали о семье, пострадавшей в происшествии. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.