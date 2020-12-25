В Ростовской области загорелся частный жилой дом.Инцидент произошел 24 декабря около шести часов вечера в селе Самарское Азовского района. Дом загорелся на улице Бережной. Соседи заметили черные клубы дыма и разгорающийся огонь и вызвали к месту происшествия пожарных.К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 15 квадратных метров. Пожарные приступили к тушению, к 17:55 огонь был локализован, а к 17:59 - полностью потушен. Причина возгорания до сих пор остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам. К счастью, никто в пожаре не пострадал.- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в Ростовской области 25 декабря 2020: двое детей погибли, еще двое - в больнице.Пожар в Ростовской области 25 декабря 2020 унес жизни двух маленьких девочек.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!