Жители Неклиновского района Ростовской области в 2021 будут получать квалифицированную медицинскую помощь в новой поликлинике. Об этом сообщает региональное правительство.Сотрудники больницы и пациенты вскоре оценят просторные коридоры, кабинеты, игровую зону для маленьких пациентов. Для удобства дончан на стенах разместили указатели, информационное табло и телевизор.Новое здание выполнено по модульной технологии. На монтаж, отделку, благоустройство лечебного учреждения потратили 95 миллионов рублей.Поликлиника начнет принимать пациентов в первом квартале 2021 года.- Надеюсь, с вводом нового лечебного учреждения жители Неклиновского района смогут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях, - сказал во время осмотра помещений губернатор Ростовской области Василий Голубев.Здание старой поликлиники Неклиновского района пришло в негодность. Его построили около 70 лет назад. Проведенная экспертиза показала, что помещения медучреждения не отвечали современным требованиям оказания медицинской помощи пациентам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛекарства от коронавируса в Ростове-на-Дону: кому купят и доставят бесплатноВ региональном штабе рассказали, кому положены лекарства от коронавируса, и кто их будет доставлять людям (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.