Движение транспорта ограничат 31 декабря в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.Проезд запретят в переулке Халтуринский возле дома номер 56. Такое решение связано с производством работ по прокладке подземных коммуникаций. Ограничения будут действовать до 30 января.По той же причине с 6 января нельзя будет проехать по 32 Линии — 31 Линии на участке от улицы Черевичкина до улицы Сарьяна. Движение здесь запретят до 2 апреля.Кроме того, 5 января перекроют участок улицы 19-я Линия от улицы Закруткина до улицы Листопадова, а также часть улиц Листопадова — Богданова от улицы 19-я Линия до улицы 37-я Линия. Запрет также будет действовать до 2 апреля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как изменится схема выезда на трассу Ростов – Таганрог, рассказали дорожникиМаршруты поменяются после закрытия моста на Малиновского. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.