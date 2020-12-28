Департамент транспорта Ростова-на-Дону объявил конкурс на обслуживание четырех троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».Планируется восстановить маршруты № 4 «Центральный рынок – проспект Ворошиловский – площадь 2-й Пятилетки» и № 17 «Центральный рынок – Стройгородок». Перевозчиков ищут и на маршруты № 7 «Центральный рынок – Сельмаш» и № 14 «Центральный рынок – пр. Будённовский – пл. 2-й Пятилетки». По двум последним маршрутам троллейбусы ходят уже сейчас в рамках доконкурсного обслуживания.На маршрутах №№ 4 и 14 должно работать по шесть машин, на маршруте № 7 — пять. По маршруту № 17 в зимний сезон будут ходить 12 машин, в летний — 10. Дополнительные баллы начислят компаниям, у которых есть службы по обслуживанию контактных сетей, поясняется в условиях конкурса.Отмечается, что машины выйдут на линию по мере готовности, но не позднее 1 марта 2021 года. Срок соглашения с перевозчиками — до 31 июля 2023 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Движение транспорта ограничат 31 декабря в центре Ростова-на-ДонуПроезд запретят из-за прокладки подземных коммуникаций. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.