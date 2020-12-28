Ростовская область оказалась второй по абсолютному числу безработных жителей среди южно-российских регионов. Данные за сентябрь, октябрь и ноябрь публикует Росстат.Ведомство посчитало число занятых и безработных в возрасте 15 лет и старше. В Ростовской области насчитали 1,9 миллиона трудоустроенных и 116,7 тысячи безработных.В Южном федеральном округе безработных больше только в Краснодарском крае — 159,9 тысячи человек. Численность занятых составила 2,6 миллиона человек. В Волгоградской области зарегистрировано 103,6 тысячи вставших на учет по безработице. Работают в субъекте 1,1 миллиона человек.Впрочем, при этом процент безработных в Ростовской области — один из самых низких в ЮФО. В донском регионе этот показатель — 5,5 процента. Ниже только в Севастополе — 4,6 процента. Самая высокая безработица в округе зарегистрирована в республике Калмыкия — 9,3 процента.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.