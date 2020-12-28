В донской столице завершились работы по реконструкции школы №32 имени «Молодой гвардии», которая расположена по улице Фрунзе. Об этом сообщили в ростовской гордминистрации.Новая школа построена с использованием последних технологий, это позволило ускорить возведение объекта. В учебном заведении уже разместили необходимое оборудование. На территории школы предусмотрены зоны для спорта и отдыха учеников, рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логивненко в Instagram.Он пояснил, что школа откроет свои двери с 1 апреля 2021 года. Учебное заведение примет более полутысячи учеников.Власти отмечают, что старое здание по результатам экспертизы было признано непригодным для дальнейшего обучения детей. Строителям пришлось полностью разобрать здание и возводить новый корпус.Стоит отметить, что в ростовской школе № 32 получали знания многие известные люди донского региона - например, футболист Виктор Понедельник и самый знаменитый скульптор Дона - Анатолий Скнарин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Будто бы почувствовал беду!\\": Ростовский матрос выжил при крушении судна \\"Онега\\" в Баренцевом мореВ день крушения отцу моряка стало плохо с сердцем (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.