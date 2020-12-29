В донском регионе было принято решение создать культурный центр. Долгое время этот вопрос находился в подвешенном состоянии и не раз выносился на обсуждение на совете при губернаторе Ростовской области. И вот, наконец, было утверждено, что он появится в доме Туркина, который расположен в селе Семибалки Азовского района.- Это будет не просто культурный центр, а дом, дом национальностей, дом дружбы, в котором будут представлены экспозиции о жизни народов Дона, также тут будут проходить различные праздничные мероприятия и базироваться детские кружки, - сообщил казачий генерал Виктор Водолацкий.Здесь будет представлена история, культура и даже современная жизнь народов, проживающих в донском краю. Дети при помощи занятий и посещений культурного центра смогут лучше познакомиться с традициями родной земли.Но стоит отметить, что открытие этого центра запланировано только на следующий год, так как зданию еще нужно придать презентабельный вид, ему предстоит перенести реставрацию.