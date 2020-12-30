Как в Ростовской области будут платить за мусор в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Как отметили в ведомстве, региональная служба по тарифам пересмотрела условия оплаты за вывоз мусора. Есть хорошие новости, в некоторых населенных пунктах региона тарифный план снизится.- С 1 января тарифы снизятся и будут действовать до конца 2021 года для потребителей Красносулинского МЭОК (снижение - 10,74%), Морозовского МЭОК (снижение - 1,14%), Сальского МЭОК (снижение - 0,1%), - прокомментировали в областном правительстве.Для жителей остальных районов донского региона суммы оплаты не изменятся до 1 июля 2021 года.А вот с 1 июля тариф возрастет. Это объясняют тем, что будут введены в эксплуатацию новые мусорные полигоны. Рост платы за услугу для жителей Новочеркасского составит 2,98%. Для населения Волгодонского, Неклиновского и Мясниковского районов – до 5,4%.Для остальных районов тарифы увеличатся в диапазоне от 32,74% до 56,08%.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прямо сейчас в Волгодонске горит мусорный полигонОгонь распространился на сотни квадратных метров. Столб черного дымы видно за километры (подробнее).