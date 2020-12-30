Как будут работать поликлиники в Ростове-на-Дону, январь 2021, рассказали в пресс-службе администрации донской столицы. Для того, чтобы врачебная помощь была доступной во время январских каникул, власти приняли решение, что с 31 декабря по 10 января 2021 года, во всех медицинских организациях будут работать дежурные администраторы.Кабинеты неотложной медицинской помощи поликлиник будут работать ежедневно с 8.00 до 20.00, принимать пациентов дежурные врачи будут с 08 до 14:00.4 и 6 января 2021 в поликлиниках города будут вести прием специалисты согласно субботнему расписанию данных организаций.Травматологические пункты города Ростова-на-Дону будут работать круглосуточно.Как ранее сообщала «Комсомольская правда- Ростов», в обычном, непраздничном режиме будут работать и лаборатории, в которых готовят результаты на ковид. Возможно, лишь первое января станет выходным днем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021: работа поликлиник, вакцинация, бесплатные лекарства и тесты на ковидКак будут работать поликлиники, будут ли делать тесты на ковид и прививки в Новый год в Ростове-на-Дону 2020-2021