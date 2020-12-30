В пресс-службе администрации Ростова-на-Дону рассказали, где в новогоднюю ночь жителям разрешено запускать фейерверки. В ведомстве подчеркнули, что на официальных площадках для запуска разрешено использовать пиротехнические изделия 1-3 классов опасности.Отметим, что в Кировском и Ленинском районах места для этих целей не предусмотрены.КОНКРЕТНО:Где же можноОктябрьский район – парк 70-летия Победы, Парк Корнея Чуковского;Ворошиловский район – бульвар Комарова, 28/5, площадь перед администрацией;Железнодорожный район – Рабочая площадь;Кировский район – места не определены;Ленинский район – места не определены;Советский район – пр. Коммунистический, 24, площадь перед администрацией;Первомайский район – Площадь Мира;Пролетарский район – Театральная площадь.Отметим, что фейерверки это, конечно, красиво, но их запуск зачастую бывает небезопасен.Чтобы не устроить пожара и не травмировать себе и окружающих, соблюдайте правила.Строго-настрого запрещено взрывать петарды и запускать фейерверки в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях, а также на территориях взрыво- и пожароопасных объектов, возле линий электропередачи.Запрещено использовать пиротехнику на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий.Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новые правила запуска фейерверков в Ростове-на-Дону 2020-2021: что можно, а что нельзяНовые правила запуска фейерверков в Ростове-на-Дону 2020-2021: с 1 января следующего года вступят в действие новые правила (подробнее).