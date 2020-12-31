Обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова, подводит итоги уходящего года. Она призналась, что стала мамой, - завела двух очаровательных песиков.- Еще я купила квартиру в самом центре Москвы, и я так счастлива, что не могу удержаться и не поделиться со всеми вами этим долгожданным событием, - написала она в своем аккаунте в «Инстаграм».Девушка строит большие планы на будущий год.- 2021 будет не только занят производством моих брендов, но и историей ремонта новой квартиры, - рассказала Татьяна.В этом году, помимо всего прочего, девушка выпустила пять креативных инста-масок, вложила в них свои предпочтения, стиль и чувство прекрасного.- Каждый раз, когда вижу, что ими пользуются, меня переполняет благодарность и понимание, что мои подписчики со мной на одной волне, - говорит девушка.Правда, не все так гладко. Из-за бизнеса певица не сняла ни одного клипа в этом году.- И выпустила всего одну песню «Половина» и не сняла ни одного клипа в этом году, - отметила Татьяна.Татьяна пообещала также, что скоро реализует музыкальный проект.- Никто его не видел ни разу, я все скрывала и много работала над ним. Буду Новая Я, но уже с другим сценическим именем, - подытожила Татьяна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Обладательница титула «Мисс Россия» решила к Новому году резко похудетьИ сделать доброе дело (подробнее)