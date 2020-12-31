Телефоны горячих линий 2020-2021 в Ростове: как и к кому обратиться для решения неотложных вопросов.Конечно, мы надеемся, что в новогодние праздники горожане обойдутся без ситуаций, в которых могут понадобиться номера горячих линий, но как говорится, произойти может всякое. Именно поэтому \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" публикует для горожан те самые важные телефоны, чтобы потом не приходилось долго их искать.1. Аварийные службы:а). городские электрические сети 2-42-30-22;б). Районные аварийно-диспетчерские службы городских электросетей:- Ворошиловский и Октябрьский районы 299-67-92;- Первомайский и Пролетарский районы 251-96-27;- Железнодорожный и Советский районы 224-67-62;- Кировский и Ленинский районы 232-07-37.2. Районные аварийно-диспетчерские службы:а). Информационная диспетчерская служба:- Пролетарского района 251-66-65.б). Аварийная диспетчерская служба:- Ленинского района 240-20-07;- Октябрьского района 245-03-45.в). Объединенная диспетчерская служба:- Ворошиловского района 235-11-11, 233-95-13;- Железнодорожного района 222-45-70;- Кировского района 262-05-63;- Первомайского района 252-16-18, 252-31-32;- Советского района 222-65-06, 222-69-03.3. Прочие горячие линии:а). комитет по охране окружающей среды Администрации города Ростова-на-Дону:- Горячая линия 231-57-39.б). ГКУ РО \\"Центр занятости населения города Ростова-на-Дону\\":- Телефон экспресс-информации 290-70-04.4. Транспортные узлы:а). Пригородный ж/д вокзал:- Справочная 238-36-49, 238-38-49.б). главный ж/д вокзал станция Ростов-Главный:- Справочная 267-02-10, 238-36-00.в). \\"Старый\\" автовокзал ОАО \\"Ростдонавтовокзал\\":- Справочное бюро 251-08-67.5. Экстренные службы и силовые структуры:а). МКУ \\"Управление по делам ГО и ЧС\\" 060;б). Служба \\"112\\" 112;в). Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Ростовской области 102;г). ГУ МВД РФ по по Ростовской области 102;д). Прокуратура Ростовской области 210-55-99;е). Следственное управление Следственного комитета РФ по РО 210-97-70.6. Коммунальное хозяйство:а). ОАО \\"Чистый город\\" 8-800-707-05-08;б). МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону» 282-55-55;в). ГУП РО \\"ИВЦ ЖКХ\\" 251-78-22;г). МУП \\"ЕИРЦ\\" (Единый информационно-расчётный центр) 269-55-12.7. Ресурсоснабжающие организации:а). ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» 234-89-44;б). ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 04, с мобильных телефонов 040 или 104;в). ЛУКОЙЛ-ТТК 206-61-30;г). АО «Теплокоммунэнерго» 274-50-15;д). АО «Ростовводоканал» 283-17-17;е). МКП \\"Ростгорсвет\\" 266-81-90;ж). ОАО \\"Коммунальщик Дона\\" 280-82-34 .ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрожиточный минимум в Ростове-на-Дону в 2020-2021 году: сколько есть и сколько будет.Прожиточный минимум в Ростове-на-Дону в 2020-2021 году: расскажем, на что рассчитывать ростовчанам в предстоящем году.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!