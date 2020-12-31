В Ростовской области, в Каменском районе, произошло страшное преступление. Местный житель, ранее судимый за убийство, находился в гостях у 49-летней приятельницы.Мужчина и женщина распивали спиртные напитки. Во время ужина между ними вспыхнула ссора. Злоумышленник не смог сдержать гнев, схватил нож и восемь раз ударил им жертву в шею. Но этого ему показалось мало. Он начал избивать женщину, нанося удары по голове и телу.Мужчина слома несчастной ребра. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.- Подозреваемый задержан. В его отношении возбудили уголовно дело по статье «Убийство», - рассказал источник «Комсомольской правды-Ростов» в правоохранительных органах региона.С места происшествия изъяты 14 следов пальцев, след обуви, сережка, 4 кухонных ножа, шапка, брошь, мужская куртка.Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на 15 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Разъяренный парень из Ростова-на-Дону в приступе гнева убил ножом отца и отправил в больницу матьЕго разыскивают сотрудники правоохранительных органов (подробнее).