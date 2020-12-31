В донской столице произошла очередная квартирная кража. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, мужчина проник в квартиру, расположенную на улице Орбитальной в Ворошиловском районе города.Добыча воришки оказалась весьма скудной. Он украл женское белье, женские ботинки, самокат, часы и ноутбук.Видимо, мужчина плохо замел следы, потому что сотрудникам полиции не составило труда выйти на его след. Оперативники уже опросили подозреваемого. Ростовчанин сказал, что раскаивается. Но уголовное дело в отношении него все же возбудили.- Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», - пояснил источник издания в правоохранительных органах региона.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Если суд признает его вину, мужчина может сесть в тюрьму на несколько лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вор вынес из дома госслужащей солидные деньгиОн проник в помещение через окно (подробнее).