В Ростовской области в последнее время нередки случаи телефонного мошенничества. Житель Таганрога, 71-летний пенсионер, стал очередной жертвой афериста. У пожилого мужчины украли все его сбережения, которые он копил много лет.Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, потерпевшему позвонил неизвестный. Мужчина представился соцработником. А дальше злоумышленник заявил, что пенсионеру полагается компенсация средств, потраченных на покупку лекарств. Следом мошенник предложил таганрожцу перевести деньги по трем счетам.Мужчина беспрекословно выполнил указания. Как пояснил источник издания, пенсионер отправил незнакомца три миллиона 150 тысяч рублей. После чего звонивший перестал выходить на связь. Только тогда пенсионер понял, что его обманули. Он написал заявление в полицию.- По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировал источник издания.Ведется розыск подозреваемого.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Телефонные мошенники развели ростовчанина на 400 тысяч рублейОни придумали новую вариацию на тему «звонок из банка» (подробнее).