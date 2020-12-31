Ростовчанка Лиза Кей, сделавшая карьеру модель «Плейбой» в Америке, рассказала о том, как отреагировала на гимн США. Как сообщила модель, они с матерью гуляли возле легендарного фонтана Белладжио.- Я сказала маме стоять смирно и ждать - водное представление должно было начаться в любои момент. Камера моего телефона была наготове - заснять маму у танцующего фонтана для было делом чести. Мои руки дрожали, так как день выдался холодный - всего 7 градусов по Цельсию, - рассказала девушка в своем микроблоге в «Инстаграм».И тут хрустальные струи воды взмылись вверх и заиграла музыка.- Мои глаза округлились и наполнились слезами: я знала эту песню, даже уже успела выучить несколько предложении - ведь это была самая главная песня. Это был гимн Соединенных Штатов Америки, - говорит Лиза.Также она призналась, что просто замерла.- Мои уши наполнил гимн, а глаза – слезы. Я почувствовала, что я дома, - подытожила блондинка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Модель Playboy Лиза Кей показала длинные ноги и проинструктировала «зеленых начинашек»Ростовчанка рассказала, как не стать жертвой аферистов (подробнее).