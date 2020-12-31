В Ростовской области, на трассе «Ростов-Таганрог», 49-летний водитель, управляя автомобилем «Ситроен», по предварительным данным, прямо за рулем потерял сознание.В результате иномарку занесло на полосу встречного движения. «Ситроен» врезался в «Хендай». Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, в результате столкновения пострадал 11-летний мальчик, пассажир «Хендая».- Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье, был в детском автокресле, - отметили в пресс-службе ГИБДД.Школьника на скорой помощи отвезли в больницу. Сотрудники полиции выясняют все детали страшной аварии.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала о том, что серьезная авария произошла вечером, 29 декабря, на трассе в Морозовском районе Ростовской области. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, водитель «Хендая» вместе с семьей, - жена и дети возрастом 5 и 11 лет, ехал из Челябинска в Краснодарский край. Машина столкнулась с большегрузом. Супруги погибли, дети пострадали.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Супруги погибли, дети в больнице: Семья из Челябинска попала в страшную автокатастрофу на трассе в Ростовской областиИномарка столкнулась со встречным \\"КамАЗом\\" (подробнее).