В правительстве Ростовской области опубликовали последние данные, отражающие ситуацию с пандемией на Дону. Так, по данным ведомства, за сутки ковидом заразились 387 человек.- И на утро 31 декабря нарастающим итогом общее число заболевших достигло 51651, - отметили в пресс-службе правительства региона.За весь период в области выздоровели 42108 человек, в том числе за последние сутки – 464.В регистре умерших – еще 28 человек с COVID-19. Это девять женщин и 19 мужчин. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стал 2061 человек.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, почему яблоки могут быть опасны при ковиде.Дело в том, что один из способов заражения, так называемый, бытовой. Доктор объяснил, что это означает. По его словам, ковид живет на поверхностях трое суток. И вирус может быть где угодно, - на перилах, ручках двери, на стенах лифта. И также он может оседать на продуктах в магазине и при этом прекрасно себя чувствовать.- Ковид может быть на яблоках в магазине, на грушах, на хлебе, - сообщил врач.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Почему яблоки могут быть опасны в период пандемии коронавируса, рассказал врач из Ростова-на-ДонуТакже он сообщил, как ковид может повлиять на психику(подробнее)