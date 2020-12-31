В Ростовской области, в городе Шахты, волонтеры ищут дом для Алабая. Дело в том, что собака много лет жила в семье, служила хозяевам верой и правдой. Специально для нее построили большой уютный вольер. Казалось бы, и люди, и животное нашли друг друга.Но потом хозяева решили продать дом. Покупателей нашли быстро. Единственным условием сделки стало то, что подворье продается вместе с собакой. Владельцы не захотели забирать в новое место пса, служившего им верой и правдой много лет.Но и новым хозяевам дома Алабай оказался не нужен.Теперь ему ищут дом.- Пристраивается в очень добрые руки девочка. Примерный возраст - 3 года. Адекватная, спокойная, ласковая, - сообщили волонтеры в социальной сети.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» писала о том, что в Ростове-на-Дону нашли кошку, зараженную коронавирусом и ВИЧ. Хозяева выбросили животное на улицу, узнав о болезнях. Волонтеры взялись за лечение четвероногой пушистой красавицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове агрессивные бродячие собаки разорвали кошкуЖивотное мирно гуляло по двору (подробнее).