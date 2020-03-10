2020-03-10T09:29:08+03:00
Происшествия

В Ростове агрессивные бродячие собаки разорвали кошку

Животное мирно гуляло по двору
Виктория Никитина
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В Ростове собаки разорвали кошку. Фото: соцсетиВ Ростове собаки разорвали кошку. Фото: соцсети
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В Ростове-на-Дону агрессивные бродячие собаки загрызли гуляющую по двору кошку.

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Волкова. Стая собак набросилась на мирно прогуливающуюся по двору кошку. Услышав нетипичные для своего двора звуки, из окон выглянули местные жители,чтобы прогнать животных, но было уже поздно. Они застали абсолютно неприятную картину, как собаки разрывали пушистый комочек на части. О произошедшем горожане решили рассказать в одном из городских пабликов соцсети.

- В городе не должно быть бездомных животных, - высказал свое мнение автор выложенных снимков.

Пользователи не смогли остаться в стороне и назвали эту ситуацию очень опасной для остальных.

«Сегодня кошку, завтра это может быть человек. Даже взрослый физически крепкий мужик не справится со стаей псов. И не нужно говорить, что они безобидные существа, которые никогда первые не тронут. Это хищник и ему нужна кровь», - прозвучало в комментариях.

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Последствия расправы попали на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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