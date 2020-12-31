Новогоднее поздравление главы Администрации Ростова-на-Дону с Новым годом 2021: Алексей Логвиненко обратился в последний день уходящего года к жителям донской столицы.Он сообщил, что относиться к уходящему году можно по-разному, но совершенно точно, 2020 сплотил нас, заставил городское сообщество активизироваться и почувствовать ответственность за судьбу Ростова.- Этот год стал для Ростова годом ударного труда и достижений. Нам есть чем гордиться! Наши строители сдали 5 детских садов на 880 мест. Мы открыли новую школу в ЖК «Красный Аксай» на 1100 мест, и приступили к строительству школы к мрк. Вересаево на 1434 места. Знаковым событием для наших школьников стало открытие Центра цифрового образования «IT-куб»! Ежегодно в его объединениях будут обучаться свыше 400 юных ростовчан. Преуспели мы и в спорте. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал очередную победу в Чемпионате России, выиграл Кубок России, Суперкубок России, а также вышел в Финал Четырёх Лиги Чемпионов Европы, - рассказал Алексей Логвиненко.Также он отметил, что в городе привели в порядок дорожное полотно на 24 улицах, приступили к реконструкции путепровода на улице Малиновского.- Благодаря 2020 году, мы стали добрее, отзывчивее к нуждам ближних. Этот год научил нас думать не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих. Уверен, что 2021 год принесет нам больше позитива и приблизит к исполнению самых заветных желаний. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий и счастливых перемен, - поздравил Алексей Логвиненко ростовчан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:График работы медицинских учреждений в Ростове-на-Дону на Новый год 2020-2021: в донской столице определили график работы медучрежденийГрафик работы медицинских учреждений в Ростове-на-Дону на Новый год 2020-2021: большинство будут работать (подробнее).