График работы медицинских учреждений в Ростове-на-Дону на Новый год 2020-2021: \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" расскажет о том, как будут работать медицинские учреждения на предстоящих новогодних праздниках.Итак, в первую очередь стоит сказать, что в каждой из них будут работать дежурные администраторы, которые и будут заниматься приемом звонков с жалобами о недомоганиях. Кабинеты неотложной медицинской помощи будут работать с 8 до 16 часов и осуществлять выезды на дом. Дежурные врачи и педиатры будут работать с 8 до 14 часов. А 4 и 6 января медучреждения будут работать по своему субботнему расписанию. Неотложную помощь ростовчанам будут оказывать круглосуточно в режиме экстренной помощи.Травмпункты будут работать по следующему расписанию:1. Пункт неотложной офтальмологической помощи МБУЗ «ГБСМП» (ул. Бодрая, 88/35) - круглосуточно.2. Детские травмпункты:- Травмпункт МБУЗ «Городская больница №4» (просп. Богатяновский Спуск, 27) - с 08.00 до 20.00;- Травматологический пункт МБУЗ «ГБСМП» (ул. Бодрая, 88/35) - с 20.00 до 08.00.3. Взрослые травмпункты:- Травматологический пункт МБУЗ «ГБСМП» (ул. Бодрая, 88/35) - круглосуточно;- Травматологический пункт МБУЗ «Городская больница №20» (просп.Коммунистический, 39) - круглосуточно;- Травматологический пункт МБУЗ «Городская больница №4» (просп. Богатяновский Спуск, 27) - круглосуточно;- Травматологический пункт МБУЗ «Городская поликлиника № 1 (ул. Сержантова, 3) - круглосуточно.Неотложную стоматологическую помощь после 23 часов можно будет получить в МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» (ул. Бодрая, 88/35) - взрослые; ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» (ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 14) - дети. В других стоматологиях помощь будет оказываться по следующему расписанию:1. МБУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону»- 1 января - ул. Пушкинская, 211 - 9.00-15.00; кабинет неотложной помощи - 9.00-23.00.- 2 января - ул. Пушкинская, 211 - 9.00-15.00; кабинет неотложной помощи - 9.00-23.00; пер. Крепостной,108 (детское отд. )- 8.00-14.00; ул. Сержантова, 3а - 8.00-16.00.- 3 января - ул. Пушкинская, 211 - 9.00-15.00; кабинет неотложной помощи - 9.00-23.00; ул. Сержантова, 3а - 8.00-16.00.- 4 января - ул. Пушкинская, 211 - 9.00-15.00; кабинет неотложной помощи - 9.00-23.00; пер. Крепостной,108 (детское отд.) - 8.00-14.00; ул. Сержантова, 3а - 8.00-16.00.- 5 января - ул. Пушкинская, 211 - 9.00-15.00; кабинет неотложной помощи - 9.00-23.00; пер. Крепостной, 108 (детское отд.)- 8.00-14.00; ул. Сержантова, 3а - 8.00-16.00.- 6 января - ул. Пушкинская, 211 - 9.00-15.00; кабинет неотложной помощи - 9.00-23.00; пер. Крепостной,108 (детское отд.) - 8.00-14.00; ул. Сержантова, 3а - 8.00-16.00.- 7 января - ул. Пушкинская, 211 - 9.00-15.00; кабинет неотложной помощи - 9.00-23.00; ул. Сержантова, 3а - 8.00-16.00.- 8 января - ул. Пушкинская, 211 - 9.00-15.00; кабинет неотложной помощи - 9.00-23.00; пер. Крепостной,108 (детское отд.) - 8.00-14.00; ул. Сержантова, 3а - 8.00-16.00.- 9 января - ул. Пушкинская, 211- 9.00-15.00; кабинет неотложной помощи- 9.00-23.00; пер. Крепостной,108 (детское отд.) - 8.00-14.00; ул. Сержантова, 3а - 8.00-16.00.- 10 января - ул. Пушкинская, 211 - 9.00-15.00; кабинет неотложной помощи- 9.00-23.00; ул. Сержантова, 3а - 8.00- 6.00.2. МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону»- 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 января - выходные дни.- 4 января - пр. Ленина, 121; ул. Тимошенко, 26/1; пр. Добровольского, 11 - 8.00-14.00.- 6 января - пр. Ленина, 121; ул. Тимошенко, 26/1; пр. Добровольского, 11 - 8.00-14.00.3. МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4 г. Ростова-на-Дону»- 1, 4, 5, 6, 7, 8 января - выходные дни.- 2 января - ул. Каширская, 4/1 - 8.00-15.00.- 3 января - ул. Каширская, 4/1 - 8.00-14.00.- 9 января - ул. Каширская, 4/1 - 8.00-15.00; ул. Петрозаводская, 32а - 8.00-15.00.- 10 января - ул. Каширская, 4/1 - 8.00-14.00.4. МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 5 г. Ростова-на-Дону»- 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 января - выходные дни.- 4 января - ул. 1-ая Баррикадная, 48/47; ул. Плеханова. 14 - 8.00-14.00.- 6 января - ул. 1-ая Баррикадная, 48/47; ул. Плеханова. 14 - 8.00-14.00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТелефоны горячих линий 2020-2021 в Ростове: ЖКХ, больницы, администрации.Телефоны горячих линий 2020-2021 в Ростове: по каким телефонам связаться со службами.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!