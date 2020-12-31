Новогоднее поздравление главы города Ростова-на-Дону с Новым годом 2021: Зинаида Неярохина отметила, что уходит в историю 2020 год.Такой непредсказуемый, тревожный, напряженный. Год, который запомнится надолго в каждой семье.- Но мы его пережили, и теперь, в канун 2021-го года, загадываем главное — добрых перемен. Тех, которые, наконец-то, избавят человечество от захлестнувшей мир пандемии и вернут нашу жизнь в привычное русло, - сказала Зинаида Васильевна.По ее словам, борьба с пандемией оставалась ключевой повесткой на протяжении всего этого года. Ростовчане доказали, что могут достойно встречать любой вызов, умеют бороться с общей бедой и приходить на взаимовыручку.- По-настоящему героической стала работа медиков, оказавшихся на передовой борьбы за здоровье людей. От имени депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы выражаю искреннюю признательность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, водителям машин скорой помощи - всем, кто боролся за жизнь и здоровье зараженных коронавирусом, - продолжает Зинаида Неярохина.Она выразила безграничную благодарность добровольцам, волонтерам, неравнодушным предпринимателям - всем, кто приходили на помощь людям, замкнутым в условиях самоизоляции.- И, конечно, спасибо ростовчанам, которые продолжают соблюдать правила дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Это настоящее проявление гражданской ответственности, - подытожила глава города. - Пусть 2021 год принесет в каждый дом ростовчан спокойствие и благополучие, здоровье и удачу, откроет новые перспективы и придаст оптимизма!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новогоднее поздравление главы Администрации Ростова-на-Дону с Новым годом 2021: Алексей Логвиненко рассказал о достижениях в 2020-омНовогоднее поздравление главы Администрации Ростова-на-Дону с Новым годом 2021: подводим итоги (подробнее).