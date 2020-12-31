Новогоднее поздравление губернатора Ростовской области с Новым годом 2021: Василий Голубев подвел итоги уходящего года и поздравил жителей региона с наступающим.- Уходящий год связан со знаковыми датами и значимыми событиями в жизни нашего государства и донского региона.Мы достойно отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Впервые со дня парада 1945 года в едином строю с военнослужащими по Красной площади прошли казаки Всевеликого войска Донского. Военный парад проведен и в донской столице. Вершиной Года памяти и славы стало открытие музейного комплекса «Самбекские высоты», созданного всем миром, - сказал Василий Голубев.Кроме того, мы голосовали за поправки в Конституцию, жили и работали в условиях пандемии.Также губернатор сообщил, что результативным год стал для донских хлеборобов – собрано 12,6 миллиона тонн зерновых. Область сохранила лидерство в производстве товарной рыбы, овощей. Нарастил выпуск продукции пищепром. Возобновлено производство мяса индейки и утки. Повод для сдержанного оптимизма – 20-процентный рост частных инвестиций. Одним словом, развитие региона не остановилось.- Дорогие друзья! Наверно, как никогда прежде, мы ожидаем от 2021 года добрых перемен, хороших известий, новых возможностей, возврата к привычному активному ритму жизни. Здоровья вам, душевного тепла, благополучия семьям! Убежден, что щедрость сердец, активность, инициативность, ответственность изменят мир к лучшему. С Новым 2021 годом, - обратился губернатор Василий Голубев к ростовчанам и жителям области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новогоднее поздравление главы города Ростова-на-Дону с Новым годом 2021: Зинаида Неярохина пожелала ростовчанам спокойствия и благополучияНовогоднее поздравление главы города Ростова-на-Дону с Новым годом 2021: а также поблагодарила врачей за самоотверженный труд (подробнее).