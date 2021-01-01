В Ростовской области ситуация с заболевшими острыми респираторными вирусными инфекциями оставляет желать лучшего. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, эпидемические пороги - средние показатели рассчитываются для каждой недели года в течение нескольких лет - превышены больше, чем на 50,8 процента. Львиная доля заболевших - от 15 лет и старше.Известно, что за неделю с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру обратились 19,1 тысячи дончан. Из них в Ростове-на-Дону - 6,9 тысячи пациентов. При этом вирусов гриппа обнаружено не было. А прививку гриппа сделали больше 60 процентов жителей Дона.Горожанам советуют одеваться по погоде, не заниматься самолечением и при первых признаках заболевания обращаться к медикам.К слову, в донской столице во всех городских поликлиниках работают дежурные врачи.