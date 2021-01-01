В Ростовской области петарды стали причиной сразу двух пожаров в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС России по региону.Около 00:24 на пульт единой диспетчерской службы поступил вызов на улицу Орбитальную, что в Ворошиловском районе города.- В 16-этажном жилом доме, в квартире на балконе, горели вещи на площади в один квадратный метр, - сообщили в ведомстве. - Пострадавших в результате пожара нет. В 00:47 удалось ликвидировать возгорание.Еще одно ЧП, причиной которого стала пиротехника, произошло в это же время в соседнем - Первомайском районе. Там, на улице Штахановского, загорелся автомобиль марки «Волга».- Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица при использовании пиротехнического изделия, - добавили в спасательном ведомстве.За новогоднюю ночь на Дону пожары унесли жизни двух человек, еще два - пострадали.ВАЖНО!МЧС России по Ростовской области напоминает жителям и гостям региона: в разгар веселья не теряйте контроль над происходящим и не забывайте о соблюдении требований пожарной безопасности! Если пожар все-таки случился, или вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, немедленно обращайтесь в пожарную охрану по номеру «101», с мобильного «112».