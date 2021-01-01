В первый день нового года в Ростовской области произошло несчастье. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, в Шолоховском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об аварии в хуторе Дударевском стало известно в 04:40 утра. Там, в ста метрах от одного из домов находится грунтовая дорога.- 37-летний водитель, за рулем автомобиля Lifan, наехал на человека, который сидел на обочине, - добавили в ведомстве. - В результате дорожного происшествия 42-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, он скончался на месте дорожного происшествия.В настоящее время по факту аварии проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.А около девяти утра на трассе между Сальском и Калмыкией иномарка съехала в кювет и перевернулась. Погибла 18-летняя пассажирка легковушки. Еще двое в больнице.