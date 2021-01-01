В Ростовской области число погибших от коронавируса уже исчисляется тысячами. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, за все время пандемии на Дону от опасного вируса скончались 2 077 человек.А только за последние сутки в регистре умерших добавилось еще 16 человек. Это было выявлено после результатов патолого-анатомического вскрытия.Известно, что большинство погибших пациентов с ковидом это мужчины - речь идет о десяти дончанах. Самому молодому из них было всего 44 года, а самому возрастному - 82 года.Кроме того, сообщается, что с диагнозом коронавирусная инфекция скончались шесть женщин, в возрасте от 54 до 88 лет.Эпидемиологи добавили, что у всех них были хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.Дончан призывают не заниматься самолечением, а обращаться к врачам. Тем более, что медики, к примеру, в донской столице в дни новогодних каникул работают ежедневно.