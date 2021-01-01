В Ростовской области ситуация с ковидом остается по-прежнему напряженной. Так, по данным регионального правительства, в настоящее время на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 256 человек. Их состояние медики оценивают как «тяжелое».Кроме того, в ковидных госпиталях Дона лежат 2 588 пациентов. А всего под медицинским наблюдением, по данным на 1 января 2021 года, находятся 32 108 жителей нашей области. При этом после выздоровления сняты с медицинского наблюдения 105,41 тысячи человек.Только за минувшие сутки 9 610 тестов на коронавирусную инфекцию сделано донскими лабораториями.К слову, за весь период распространения новой коронавирусной инфекции в нашей области выздоровели 42 352 человека, в том числе за последние сутки – 244 дончанина. А вот погибли 2 077 человек.Также на Дону превышен эпидпорог по ОРВИ.